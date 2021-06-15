Nijerya'da maaşları ödenmeyen doktorlar "uyarı grevi" başlattı - Son Dakika

Arohunmolase, 10 Haziran'da hükümetle toplantı yaptıklarını ancak bir sonuca varamadıklarını, iki hafta içinde doktorların maaşları ödenmezse süresiz greve gideceklerini söyledi.

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Ondo Başkanı Dr. Roland Arohunmolase, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin maaşlarını ödemediği gerekçesiyle iki hafta "uyarı grevi" başlattıklarını belirtti.

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