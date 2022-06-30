Saldırıda 7'si asker ve polis olmak üzere 17 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen haberlerde, kaçırılan 4 kişinin Çin vatandaşı olduğu bilgisi yer aldı.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da maden alanına saldırıda 17 kişi öldü, 4 kişi kaçırıldı - Son Dakika

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