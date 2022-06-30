Nijerya'da maden alanına saldırıda 17 kişi öldü, 4 kişi kaçırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'da maden alanına saldırıda 17 kişi öldü, 4 kişi kaçırıldı

30.06.2022 15:21
Nijerya'da maden alanına saldırıda 17 kişi öldü, 4 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın başkenti Abuja yakınlarındaki Niger eyaletinde bir maden alanına düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi kaçırıldı.

Nijerya'nın başkenti Abuja yakınlarındaki Niger eyaletinde bir maden alanına düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi kaçırıldı.

Ulusal basında çıkan haberlerde, motosikletli silahlı kişilerin, Niger eyaletine bağlı Shiroro bölgesindeki Ajata Aboki köyünde Çinlilerin işlettiği bir maden alanına ateş açtığı belirtildi.

Saldırıda 7'si asker ve polis olmak üzere 17 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen haberlerde, kaçırılan 4 kişinin Çin vatandaşı olduğu bilgisi yer aldı.

Niger Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Emmanuel Umar, olayı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Umar, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kaçırılanları bulmak için arama çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.

YORUMLAR
500
Nijerya'da 314 Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim oldu Nijerya'da 314 Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim oldu Çin Dışişleri Bakanı: Çin, Shanghai İşbirliği Örgütü Üyeleriyle Ortak Bir Gelecek Oluşturmak İçin Çalışmaya Hazır Çin Dışişleri Bakanı: Çin, Shanghai İşbirliği Örgütü Üyeleriyle Ortak Bir Gelecek Oluşturmak İçin Çalışmaya Hazır
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da maden alanına saldırıda 17 kişi öldü, 4 kişi kaçırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:20 Toprak Mahsulleri Ofisi'nden son düzenleme: Çiftçiden buğday alım fiyatı 400 TL, arpa alım fiyatı ise 200 TL artırıldı
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
14:47 Tokat'ta feci kaza: 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan minibüste bulunan 5 kişilik aileden yalnızca 1 çocuk kurtulabildi
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
14:26 LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, 25 Temmuz'da açıklanacak
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 15:27:22. #1.12#
SON DAKİKA: Nijerya'da maden alanına saldırıda 17 kişi öldü, 4 kişi kaçırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement