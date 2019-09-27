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Nijerya'da mayın patlaması sonucu 7 kişi öldü

56 dakika önce

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde yoldaki mayının patlaması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Nijerya'da mayın patlaması sonucu 7 kişi öldü, System.String[]

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde yoldaki mayının patlaması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AA muhabirine açıklama yapan emniyet yetkilisi, Borno eyaleti yakınlarındaki Buratai bölgesinde yola döşenen el yapımı mayının bir aracın geçişi sırasında patladığını söyledi.

Yetkili, patlama esnasında araçta bulunan 7 kişinin öldüğünü bildirdi.

Bölge sakinlerden Muhammed Miringa, "Maalesef araçta bulunan kişilerden biri bile sağ kurtulamadı." ifadesini kullandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken bölgede terör örgütü Boko Haram'ın benzer saldırılar düzenlediği biliniyor.

Örgüt, son zamanlarda askere yönelik çok sayıda saldırı düzenliyor.

Boko Haram terör örgütünün geçen hafta Borno eyaletine bağlı Magumeri köyündeki kontrol noktasında düzenlediği silahlı saldırıda 5 asker hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Nijerya, Borno, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:50 Kaynak: AA
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