Nijerya'da maymun çiçeği vakası 32'ye çıktı - Son Dakika
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Nijerya'da maymun çiçeği vakası 32'ye çıktı

15.06.2022 16:01
Nijerya'da maymun çiçeği vakası 32'ye çıktı

Nijerya'da maymun çiçeği virüsü vaka sayısı 32'ye yükseldi.

Nijerya'da maymun çiçeği virüsü vaka sayısı 32'ye yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, 1-12 Haziran'da virüsün başkent Abuja'nın yanı sıra 15 eyalete yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu süre zarfında 141 test yapıldığı ve 32 kişide maymun çiçeği virüsü görüldüğü kaydedildi.

Halka salgına karşı daha dikkatli olması çağrısında bulunuldu.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da maymun çiçeği vakası 32'ye çıktı - Son Dakika
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