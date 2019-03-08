Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Menenjit Salgını: 13 Ölü

Nijerya'da Menenjit Salgını: 13 Ölü

39 dakika önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın güneybatısında 13 kişi menenjit salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Nijerya'da Menenjit Salgını: 13 Ölü, System.String[]
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın güneybatısında 13 kişi menenjit salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Katsına Eyalet Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Lawal Dabai, yaptığı açıklamada, eyaletin Malumfashi bölgesindeki menenjit salgınında 13 kişinin öldüğünü belirtti.

Dabai, ölenlerin tedavi için hastaneye gelmekte geç kaldığını dile getirerek, salgından etkilenen 3 kişinin tedavi altına alındığını kaydetti.

Salgının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldığını ifade eden Dabai, bölge sakinlerine boyun ve baş ağrısı yaşadıklarında hemen hastaneye başvurmaları uyarısında bulundu.

Beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alan menenjit, hava yoluyla bulaşabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:58 Kaynak: AA

Afrika, Nijerya, Güncel
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