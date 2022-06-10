Nijerya'da menenjit salgını 65 can aldı - Son Dakika
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Nijerya'da menenjit salgını 65 can aldı

10.06.2022 00:17
Nijerya'da menenjit salgını 65 can aldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Jigawa eyaletinde 65 kişi menenjit salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Jigawa eyaletinde 65 kişi menenjit salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Jigawa Eyaleti Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Malam Samaila Mahmud, Nijerya-Nijer sınırındaki Jigawa eyaletinde geçen ayından bu yana 280 menenjit vakası tespit edildiğini, hastalardan 65'inin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Mahmud, eyaletin birçok bölgesinde salgın nedeniyle çok sayıda kişinin işitme duyusunu kaybettiğini bildirdi.

Salgının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldığını aktaran Mahmud, boyun ve baş ağrısı yaşayanların hemen hastaneye başvurmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

Beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alan menenjit, hava yoluyla bulaşabiliyor.

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Kaynak: AA

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