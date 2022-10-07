Açıklamada, NCDC'nin 2030 yılına kadar hastalığı yenmek için küresel hedefe olan bağlılığı vurgulandı.

Kaynak: AA

Batı Afrika, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da menenjit salgınında 56 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.