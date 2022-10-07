Nijerya'da menenjit salgınında 56 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da menenjit salgınında 56 kişi hayatını kaybetti

07.10.2022 01:40
Nijerya'da menenjit salgınında 56 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, 56 kişi menenjit salgını nedeniyle yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, 56 kişi menenjit salgını nedeniyle yaşamını yitirdi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC), yapılan açıklamada, başkent Abuja'nın yanı sıra eyalette menenjit salgınının yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, 961 menenjit vakası tespit edildiği, hastalardan 56'sının hayatını kaybettiği kaydedildi.

Salgının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, boyun ve baş ağrısı yaşayanların hemen hastaneye başvurmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, NCDC'nin 2030 yılına kadar hastalığı yenmek için küresel hedefe olan bağlılığı vurgulandı.

Beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alan menenjit, hava yoluyla bulaşabiliyor.

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Kaynak: AA

Batı Afrika, Nijerya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da menenjit salgınında 56 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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