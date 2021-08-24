Nijerya'da Milli Savunma Akademisine saldırıda 2 subay öldü - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki Milli Savunma Akademisine düzenlenen silahlı saldırıda 2 subay hayatını kaybetti.

Milli Savunma Akademisi Sözcüsü Bashir Jajira, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı kişilerin Kaduna eyaletindeki Afaka bölgesindeki akademiye saldırı düzenlendiğini belirtti.

Jajira, "Saldırıda iki subayımız yaşamını yitirdi, biri de kaçırıldı." ifadesini kullandı.

Sözcü Jajira, kaçırılan subayı arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını kaydetti.