Nijerya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 20 ölü - Son Dakika
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Nijerya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 20 ölü

20.04.2022 11:09
Nijerya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 20 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Bauchi eyaletinde bir minibüsün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yanarak hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Bauchi eyaletinde bir minibüsün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yanarak hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda yer alan Bauchi eyaletine bağlı Ganjuwa bölgesinde bir minibüs, otomobille çarpıştı. Kazanın ardından araçlar alev aldı. Federal Yol Güvenliği Birliği (FRSC) Bauchi Eyalet Komutanlığından Yusuf Abdullahi, 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 sürücünün de yaralandığını aktardı. Abdullahi, "Kazaya hız ihlali neden oldu. 11 erkek, 5 kadın, 4 çocuk yanarak yaşamını yitirdi" ifadelerini kullandı. Abdullahi hayatta kalan sürücünün Kafin Madaki Hastanesi'ne kaldırıldığını aktardı. - ABUJA

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Minibüs, Nijerya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nijerya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 20 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 20 ölü - Son Dakika
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