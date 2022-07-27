Adejobi, bundan sonra başkentte toplu etkinliklerinin bir süreliğine yasaklandığını kaydederek, bu süre zarfında halka itidal çağrısında bulundu.

Muhalif milletvekillerinin lideri Phillip Aduda, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkeyi altüst eden güvenlik sorunlarının üstesinden gelmesi için Buhari'ye 6 haftalık süre verdiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Muhammed Buhari, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da muhalif milletvekilleri, Devlet Başkanı Buhari'yi azletmekle tehdit ediyor - Son Dakika

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