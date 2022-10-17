Nijerya'da muhalefet mitingine kimliği belirsiz kişilerce saldırı

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Kaduna eyaletinde ana muhalefet Halkın Demokratik Partisinin (PDP) düzenlediği mitinge katılanlar saldırıya uğradı.

PDP'nin Kaduna'daki stadyumda düzenlediği miting sırasında kimliği belirsiz kişiler PDP adayı Atiku Abubakar'ın destekçilerine pala ve sopayla saldırdı.

Saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmezken Abubakar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, destekçilerine yapılan saldırıyı kınayarak, olayın demokrasi karşıtı ve iki hafta önce tüm parti adaylarının imzaladığı barış anlaşmasına aykırı olduğunu belirtti.

Abubakar, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'den seçim kampanyalarının güvenliğini sağlamasını istedi.

Zamfara eyaletinde 15 Eylül'de iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) ile ana muhalefet PDP destekçilerin arasında çıkan çatışmada 1 kişi ölmüş, 18 kişi yaralanmıştı.

Nijerya'da, 25 Şubat'ta yapılacak devlet başkanlığı seçiminde yarışacak 18 aday ve parti başkanları 29 Eylül'de barış anlaşması imzalamıştı.