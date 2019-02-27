Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Muhalif Lider Seçim Sonucuna İtiraz Edecek

Nijerya'da Muhalif Lider Seçim Sonucuna İtiraz Edecek

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 23 Şubat'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçiminde yarışan ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) lideri Atiku Abubakar, seçim sonucuna itiraz edeceğini bildirdi.

Nijerya'da Muhalif Lider Seçim Sonucuna İtiraz Edecek, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 23 Şubat'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçiminde yarışan ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) lideri Atiku Abubakar, seçim sonucuna itiraz edeceğini bildirdi.

PDP lideri Atiku Abubakar, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sonuç olarak, 23 Şubat'taki sahte seçim sonuçlarını reddediyorum ve buna mahkemede itiraz edeceğim." ifadelerini kullandı.

Nijerya Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun (INEC) verilerine göre, devlet başkanlığı seçiminde Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı ve mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari 15 milyon oy alırken, PDP adayı Atiku ise 11 milyon oyda kalmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:53 Kaynak: AA

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