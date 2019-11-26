Son Dakika Haberleri: Nijerya'da nefret söylemine ölüm cezası istemine tepki
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Nijerya'da nefret söylemine ölüm cezası istemine tepki

7 saat önce

Nijerya Meclisine sunulan nefret söylemine ölüm cezası verilmesini öngören yasa tasarısına tepkiler sürüyor.

Nijerya'da nefret söylemine ölüm cezası istemine tepki, System.String[]

Nijerya Meclisine sunulan nefret söylemine ölüm cezası verilmesini öngören yasa tasarısına tepkiler sürüyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin önde gelen insan hakları savunucularından Femi Falana, yasayla Nijeryalıların ifade özgürlüğünün ihlal edileceğini söyledi.

Meclisin böyle bir tasarıyı kabul etme yetkisi bulunmadığına dikkat çeken Falana, anayasanın 4. maddesi uyarınca Meclisin kanun yapma gücünün sınırlı olduğunu kaydetti.

Afrika Eşitliği Savunma ve İlerleme Merkezi Genel Müdürü Ezenwa Nwagwu da AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni bir yasaya gerek olmadığının altını çizerek, "Ülkede zaten siber suç yasası mevcut. Bu yeni yasa gereksiz." ifadesini kullandı.

Senatör Aliyu Abdullahi Sabi, iki hafta önce nefret söylemine ölüm cezası verilmesini talep eden yasa tasarısını Meclise sunmuştu.

Nijerya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:04 Kaynak: AA
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