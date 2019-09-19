Son Dakika Haberleri: Nijerya'da ok ve bıçaklı saldırı: 9 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Nijerya'da ok ve bıçaklı saldırı: 9 ölü

2 saat önce

Nijerya'da bir köyde 4 kişinin ok ve yayla 5 kişinin ise bıçaklı saldırıda öldürüldüğü belirtildi.

Nijerya'da ok ve bıçaklı saldırı: 9 ölü, System.String[]

Nijerya'da bir köyde 4 kişinin ok ve yayla 5 kişinin ise bıçaklı saldırıda öldürüldüğü belirtildi.


Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kalesi olan Borno Eyaleti'nin başkenti Maiduguri'daki Aljilati Ngomari köyünde 9 kişi katledildi. Terörle mücadele amacıyla kurulan milis kuvvet "Sivil Ortak Görev Gücü lideri Lukman Rufai yaptığı açıklamada, 4 kişinin ok ve yayla diğer 5 kişinin ise bıçakla öldürüldüğünü belirtti. Rufai, cesetlerin çalıların arasında bulunduğunu söyledi.


Nijerya'nın kuzeydoğusunda on yıldan fazla bir süredir çeşitli saldırılar düzenleyen Boko Haram örgütü, 2014 yılında yüzlerce kız çocuğunu kaçırmıştı. - ABUJA

Boko Haram, Nijerya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dehşet anları kamerada! 15 yaşındaki genç kızı, herkesin gözü önünde böyle boğdu
Ünlü futbolcu, aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu İngiliz kadın oyuncu Lorraine Bream'in cesedi alışveriş merkezinin çatısında bulundu Tartıştığı eşini, çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 18:26:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da ok ve bıçaklı saldırı: 9 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]