Nijerya'da okul basan silahlı grup 20 öğrenciyi kaçırdı - Son Dakika

Nijerya'da okul basan silahlı grup 20 öğrenciyi kaçırdı

Nijerya\'da okul basan silahlı grup 20 öğrenciyi kaçırdı
Son Güncelleme: 23.09.2023 14:35

Kuzeybatı Nijerya'da silahlı kişiler, bir okula saldırı düzenleyerek en az 20 öğrenciyi kaçırdı. Saldırı, ülkenin sorunlu kuzey bölgesindeki son döngüsel şiddet olaylarından biri olarak kaydedildi. Öğrenciler, Zamfara eyaleti Bungudu ilçesi'nde bulunan Federal Üniversite Gusau yakınlarındaki konaklama yerlerinden alındı.

Kuzeybatı Nijerya'da silahlı kişiler, ülkenin sorunlu kuzey bölgesindeki son döngüsel şiddet olaylarından biri olan cuma günkü saldırıda okullarına hedef alındı ve en az 20 öğrenciyi kaçırdı. Yerel medya ve yetkililer, saldırı hakkında cuma günü bildirdi.

Nijerya'da okul basan silahlı grup 20 öğrenciyi kaçırdı

Öğrenciler, Nijerya'nın Zamfara eyaleti Bungudu ilçesi'nde bulunan Federal Üniversite Gusau yakınlarındaki konaklama yerlerine giren silahlı kişiler tarafından rehin alındı, dedi Zamfara polis sözcüsü Yazid Abubakar.

Abubakar, kaçırılan öğrencilerin tam sayısını doğrulayamadı, ancak yerel medya, öğrencilerin sayısını 24 olarak bildirdi ve çoğunluğunu kız öğrencilerin oluşturduğunu belirtti.

Kuzey Nijerya'daki okullardan öğrenci kaçırma olayları yaygındır ve 2014 yılında İslamcı militanların Borno eyaletinde 200'den fazla kız öğrenciyi kaçırdığından beri endişe kaynağı olmuştur. Ancak saldırıların sıklığı son bir yılda azalmıştır ve cuma günkü olay, sadece mayıs ayında göreve başlayan Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu'ya yeni bir zorluk sunmaktadır.

Son olaydaki saldırganlar, bölgedeki güvenlik güçleriyle daha önce karşı karşıya geldikten sonra büyük sayılarda geldiler, dedi yerel halk, bu da Nijerya'nın uzak bölgelerinde yetersiz güvenlik varlığını bir kez daha vurguluyor.

Abdullahi Ilela, köy sakini, "Önceden durumdan haberdar olan güvenlik güçleri, teröristlerle çatıştı ve ardından teröristler ormana çekildi. (Ancak) teröristler daha sonra kaçırmaları gerçekleştirmek için köye geri döndü," dedi.

Henüz kimse son saldırıdan sorumlu tutmadı, ancak suçlama hızla Nijerya'nın kuzeybatısındaki uzak bölgeleri hedef alan soyguncu gruplarına yönlendirildi. Yetkililer, bu grupların çoğunlukla Nijerya'nın Fulani kabilesinden genç çobanlardan oluştuğunu ve bu kişilerin yıllardır sınırlı su ve arazi erişimi konusundaki ev sahibi topluluklar ve çobanlar arasındaki uzun süreli bir çatışmada sıkıştıklarını söylüyor.

Polis sözcüsü Abubakar, saldırganları yakalamak için bir adam avının başlatıldığını söyledi. "Polis, ordu ve hava kuvvetlerinden oluşan bir arama kurtarma ekibi, arama kurtarma operasyonuna başladı," dedi.

Abdullah Teymur
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SON DAKİKA: Nijerya'da okul basan silahlı grup 20 öğrenciyi kaçırdı - Son Dakika
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