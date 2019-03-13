Nijerya'da Okul Binası Çöktü
3 dakika önce
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos kentinde 3 katlı ilkokul binasının çöktüğü bildirildi.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos kentinde 3 katlı ilkokul binasının çöktüğü bildirildi.
Ulusal basında çıkan haberlerde, kentin Ifataji bölgesindeki Baden Özel İlkokulu binasının çökmesi sonucu yaklaşık 100 öğrencinin enkaz altında kaldığı belirtildi.
Haberlerde, okul binasının eski ve bakımsız olduğu belirtildi.
Bölgede arama kurtarma çalışmalarlarının devam ettiği kaydedildi.
Nijerya'nın Lagos kentinde 2016 yılında bir binanın çökmesi sonucu 34 kişi hayatını kaybederken, yine aynı yıl Akwa Ibom eyaletinde bir kilisenin çökmesi sonucu en az 160 kişi hayatını kaybetmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:50 Kaynak: AA
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