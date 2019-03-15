Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Okul Binasının Çökmesi

Nijerya'da Okul Binasının Çökmesi

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos kentinde 3 katlı ilkokul binasının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Nijerya'da Okul Binasının Çökmesi, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos kentinde 3 katlı ilkokul binasının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Lagos Sağlık Koordinatörü Jide Idris, gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki gün kentin Ifataji bölgesindeki Baden Özel İlkokulu binasının eski ve bakımsız olması nedeniyle çökmesi sonucu ölenlerin sayısının 20'ye çıktığını belirtti.

Idris, 28 kişinin de hastanelerde tedavi altında olduğunu ifade etti.

Lagos kentinde 2016'da bir binanın çökmesi sonucu 34 kişi, Akwa Ibom eyaletinde de bir kilisenin çökmesi sonucu en az 160 kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:46 Kaynak: AA

Afrika, Nijerya, Güncel
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