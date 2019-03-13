Nijerya'da Okul Çöktü, Enkaz Altındakiler Kurtarılmaya Çalışılıyor

Nijerya'nın en büyük şehirlerinden Lagos'ta 3 katlı bir okul çöktü.

Nijerya'nın en büyük şehirlerinden Lagos'ta 3 katlı bir okul çöktü. Yerel medya, enkaz altında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 100'den fazla insanın mahsur kaldığını duyurdu. Bölgeye kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Nijerya'da Okul Binası Çöktü, Göçük Altında Çok Sayıda Öğrenci Var

Çalışma İzni Olmadan Yabancı Çalıştıran İşverene 8 Bin 821 Lira Para Cezası Kesilecek

Sırrı Süreyya Önder, Cezaevinde İğne İpliğe Döndü

AK Parti'nin Trabzon Adayı Zorluoğlu, Afişinde İzmir Tramvayını Kullandı