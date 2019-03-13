Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Okul Çöktü, Enkaz Altındakiler Kurtarılmaya Çalışılıyor

Nijerya'da Okul Çöktü, Enkaz Altındakiler Kurtarılmaya Çalışılıyor

1 saat önce

Nijerya'nın en büyük şehirlerinden Lagos'ta 3 katlı bir okul çöktü.

Nijerya'da Okul Çöktü, Enkaz Altındakiler Kurtarılmaya Çalışılıyor, System.String[]
Nijerya'nın en büyük şehirlerinden Lagos'ta 3 katlı bir okul çöktü. Yerel medya, enkaz altında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 100'den fazla insanın mahsur kaldığını duyurdu. Bölgeye kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:40 Kaynak: DHA

Nijerya, Güncel
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