Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Okul Çöktü, Enkaz Altındakiler Kurtarılmaya Çalışılıyor

Nijerya'da Okul Çöktü, Enkaz Altındakiler Kurtarılmaya Çalışılıyor

20 dakika önce

Nijerya'nın en büyük şehirlerinden Lagos'ta 3 katlı bir okul çöktü.

Nijerya'da Okul Çöktü, Enkaz Altındakiler Kurtarılmaya Çalışılıyor, System.String[]
Nijerya'nın en büyük şehirlerinden Lagos'ta 3 katlı bir okul çöktü. Yerel medya, enkaz altında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 100'den fazla insanın mahsur kaldığını duyurdu. Bölgeye kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:39 Kaynak: DHA

Nijerya, Dünya
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