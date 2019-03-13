Nijerya'da Okul Çöktü, Enkaz Altındakiler Kurtarılmaya Çalışılıyor
20 dakika önce
Nijerya'nın en büyük şehirlerinden Lagos'ta 3 katlı bir okul çöktü.
Nijerya'nın en büyük şehirlerinden Lagos'ta 3 katlı bir okul çöktü. Yerel medya, enkaz altında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 100'den fazla insanın mahsur kaldığını duyurdu. Bölgeye kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:39 Kaynak: DHA
Son Dakika! Nijerya'da Okul Binası Çöktü, Göçük Altında Çok Sayıda Öğrenci Var
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