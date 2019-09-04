Son Dakika Haberleri: Nijerya'da okula gidemeyen çocuklar için ücretsiz eğitim
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Nijerya'da okula gidemeyen çocuklar için ücretsiz eğitim

3 saat önce

Nijerya'da maddi imkansızlıklar nedeniyle ilk ve ortaöğretim seviyesinde okula gidemeyen çocukları için ücretsiz eğitim başlatıldı.

Nijerya'da okula gidemeyen çocuklar için ücretsiz eğitim, System.String[]

Nijerya'da maddi imkansızlıklar nedeniyle ilk ve ortaöğretim seviyesinde okula gidemeyen çocukları için ücretsiz eğitim başlatıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Kano Eyaleti'nde düzenlenen "Ücretsiz ve Zorunlu Eğitim Zirvesi"nde konuşan Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı Yemi Osinbajo, en az 15 milyon çocuğun okula gidemediğine dikkati çekerek ülke genelinde 1 Eylül'den itibaren ücretsiz eğitim başlattıklarını açıkladı.

Osinbajo, "Federal hükümet bugün 9,8 milyon çocuğa destek veriyor. Bu adımla hükümetimiz ailelere destek vererek çocuklarını okula göndermelerini sağlamayı, öğretmenleri ise ekonomik ve verimlilik açısından desteklemeyi amaçlamaktadır." diye konuştu.

Osinbajo, ülkede her beş çocuktan birinin okula gidemediğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu da söyledi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) da projeye destek vererek Nijerya hükümetiyle ortak çalışacaklarını açıkladı.

Ülkedeki tüm eyaletlere yayılması planlan projenin ilk başladığı Kano Eyaleti, 1,5 milyon çocukla Nijerya'da en fazla okula gidemeyen çocuğun bulunduğu bölge özelliğini taşıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:42 Kaynak: AA
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