Nijerya Finansman, Güvenli Okullar Sekreterliği Müdürü Hajia İliya Ville, yaptığı açıklamada, silahlı kişiler ve teröristlerin çocukların güvende hissedeceği yerleri hedef almasının endişe verici olduğunu belirtti.

Nijerya 'da okulları hedef alınan saldırılar ve öğrenci kaçırma olayları nedeniyle 2 yılda 11 bin 536 okulda eğitime ara verildi.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da güvenlik sorunları nedeniyle 2 yılda 11 bin 536 okul kapatıldı - Son Dakika

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