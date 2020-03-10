Nijerya'da otobüs binaya çarptı: 23 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nijerya'da otobüs binaya çarptı: 23 ölü - Son Dakika

Nijerya'da otobüs binaya çarptı: 23 ölü

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Jigawa eyaletinde yolcu otobüsünün binaya çarpması sonucu 23 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da otobüs binaya çarptı: 23 ölü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Jigawa eyaletinde yolcu otobüsünün binaya çarpması sonucu 23 kişi yaşamını yitirdi.

Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Audu Jinjiri, eyaletin Jahun bölgesinde yolcu otobüsünün, lastiğinin patlamasının ardından kontrolden çıkarak binaya çarptığını belirtti.

Jinjiri, kazada 23 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Jinjiri, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Lübnan'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bir günde 54 kişi hayatını kaybetti İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Bir günlük bebeğini boğarak öldürüp çöpe atan vicdansız anne suçunu itiraf etti

Son Dakika Haberleri
17:02 Sağlık Bakanı Koca: "Sorun küresel, çözüm ulusal"
17:00 "Sahte madeni avro" operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı adliyede
16:58 - Yüzlerce sportif olta balıkçısı turnuvada Karacabey'de buluştu
16:57 Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği üyeleri sığınmacıların sorunlarını dinledi
16:55 Hakkari'de 102 kilo eroin ele geçirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 17:03:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nijerya'da otobüs binaya çarptı: 23 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]