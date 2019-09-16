Son Dakika Haberleri: Nijerya'da otobüsle kamyonet çarpıştı
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Nijerya'da otobüsle kamyonet çarpıştı

42 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da otobüsle kamyonet çarpıştı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Osun Eyalet Koordinatörü Ismaila Kugu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Unguwan Ciyawa-Eggon kara yolunda bir otobüs ile kamyonetin çarpıştığını belirtti.

Kugu, kazada 3'ü çocuk olmak üzere 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Kugu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.

Nijerya, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:28 Kaynak: AA
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