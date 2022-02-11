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Nijerya'da pangolin pulu ve fildişi kaçakçıları yakalandı - Son Dakika

Nijerya'da pangolin pulu ve fildişi kaçakçıları yakalandı

11.02.2022 23:45
Nijerya'da pangolin pulu ve fildişi kaçakçıları yakalandı

Nijerya'nın ticari bölgesi Lagos'ta, pangolin pulu ve fildişi kaçakçısı 4 kişi yakalandı.

Nijerya'nın ticari bölgesi Lagos'ta, pangolin pulu ve fildişi kaçakçısı 4 kişi yakalandı.

Nijerya Gümrük Servisi sözcüsü Joseph Attah, yaptığı açıklamada, Lagos eyaletinin Lekki bölgesinde yaban hayatı kaçakçılarına karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Attah, 7,4 milyon doları değerinde pangolin pulları ve fil dişleri kaçırmaya çalışan 4 kişinin yakalandığını kaydetti.

Batı Afrika'da, fil dişleri genellikle geleneksel tıp, mücevher imalatı ya da hediyelik eşya yapımında kullanılmak üzere yasa dışı yollarla bölge ülkelerine gönderiliyor.

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Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da pangolin pulu ve fildişi kaçakçıları yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da pangolin pulu ve fildişi kaçakçıları yakalandı - Son Dakika
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