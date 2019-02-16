Nijerya'da Partilerden Seçimlerin Ertelenme Kararına Tepki

Batı Afrika ülkesi Nijerya'daki devlet başkanlığı seçimlerinin, oy verme işlemenin başlamasına saatler kala ertelenmesinde iktidar ve muhalefet partileri tarafından tepkiyle karşılandı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'daki devlet başkanlığı seçimlerinin, oy verme işlemenin başlamasına saatler kala ertelenmesinde iktidar ve muhalefet partileri tarafından tepkiyle karşılandı.



Tüm İlericiler Kongresi (APC) sözcüsü Festus Keyamo yaptığı yazılı açıklamada, "Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) tarafından seçimin ertelenmesine yönelik alınan kararı büyük bir hayal kırıklığıyla karşılıyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.



Bir önceki seçimi hatırlatan Keyamo, "2015 seçimlerine girerken dönemin iktidar partisi PDP, seçimlerde yenileceğini anlayınca yine aynı şeyi yaparak, seçimleri 6 hafta ertelemişti. Biz sadece INEC'e PDP ile gizli bir anlaşma içerisine girmemesi çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



INEC başkanına istifa çağrısı



Muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) Ulusal Başkanı Uche Secondus ise INEC'in seçimleri erteleme kararını tepkiyle karşıladıklarını ve INEC başkanının istifa etmesi gerektiğini dile getirdi.



Secondus, durumdan iktidardaki APC'yi de sorumlu tutarak, "İktidarda başarısız olan APC ve INEC, seçimleri erteleyerek demokrasimizi tehlikeye atmıştır." diye konuştu.



Nijerya'daki devlet başkanlığı seçimleri, oy verme işlemenin başlamasına saatler kala, "lojistik ve operasyonel" sorunlar nedeniyle 23 Şubat'a ertelendi.



Devlet başkanlığı seçiminde, APC'den Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Halkın Demokratik Partisinden Atiku Abubakar güçlü adaylar olarak gösteriliyor.

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