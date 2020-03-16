-Nijerya'da Patlama: 15 Ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel -Nijerya'da Patlama: 15 Ölü - Son Dakika

-Nijerya'da Patlama: 15 Ölü

7 saat önce

- Nijerya'da patlama: 15 ölü Nijerya'nın ticaret merkezi ve eski başkenti olan Lagos'ta petrol boru hattında meydana gelen patlamada 15 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

- Nijerya'da patlama: 15 ölü

LAGOS - Nijerya'nın ticaret merkezi ve eski başkenti olan Lagos'ta petrol boru hattında meydana gelen patlamada 15 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Nijerya'nın ticaret merkezi ve eski başkenti olan Lagos'ta petrol boru hattında patlama meydana geldi. Nijeryalı yetkililer yaptığı açıklamada, patlamada 3'ü çocuk 15 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Patlama sonrası çıkan yangın sonunda yaklaşık 50 evin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Nijeryalı yetkililer patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

-Nijerya'da Patlama: 15 Ölü

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:10 Kaynak: İHA
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