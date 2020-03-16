Nijerya'da patlama: 15 ölü - Son Dakika

Nijerya'da patlama: 15 ölü
7 saat önce
Nijerya'nın ticaret merkezi ve eski başkenti olan Lagos'ta petrol boru hattında meydana gelen patlamada 15 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:11 Kaynak: İHA
Nijerya'nın ticaret merkezi ve eski başkenti olan Lagos'ta petrol boru hattında meydana gelen patlamada 15 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Nijerya'nın ticaret merkezi ve eski başkenti olan Lagos'ta petrol boru hattında patlama meydana geldi. Nijeryalı yetkililer yaptığı açıklamada, patlamada 3'ü çocuk 15 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Patlama sonrası çıkan yangın sonunda yaklaşık 50 evin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Nijeryalı yetkililer patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. - LAGOS
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