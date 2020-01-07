Nijerya'da patlama: 30 ölü, 35 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Nijerya'da patlama: 30 ölü, 35 yaralı - Son Dakika Dünya

Nijerya'da patlama: 30 ölü, 35 yaralı

7 saat önce

Nijerya'nın Borno bölgesindeki bir köprüde el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Nijerya'da patlama: 30 ölü, 35 yaralı, System.String[]

Nijerya'nın Borno bölgesindeki bir köprüde el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Borno bölgesinin Gamboru kasabasının Kamerun sınırındaki El Beid köprüsünde dün yerel saatle 17.00'de  el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırı sonucu meydana gelen patlamada ölenlerin sayısının 30'a yükseldiği bildirildi. Yetkililer, köprü yanında pazar yeri olması nedeniyle kalabalık olduğunu, 35 kişinin de yaralandığını belirti. Hayatını kaybedenlerin çoğunun Kamerunlu olduğu belirtilen saldırıyı henüz üstlenen olmazken, ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.


Nijerya, Borno, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: 40 ölü, 213 yaralı
Kasım Süleymani'nin cenazesi, izdiham nedeniyle toprağa verilemedi İran ve Amerika karşı karşıya gelirse kim kazanır? İşte ülkelerin askeri güçleri Kasım Süleymani'nin cenazesi akıllara Ayetullah Humeyni'nin cenazesini getirdi

Son Dakika Haberleri
18:19 Aynı Uçağa Binmediğiniz İçin Şükredeceğiniz 25 Yolcu - Son Dakika Haber
18:16 Avustralya'da yangınla mücadelede hayatını haybeden gönüllü itfaiyecilere son veda - Son Dakika Haber
18:16 Rusya lideri Putin, Türkiye ziyareti öncesi Esad'ı ziyaret etti - Son Dakika Haber
18:14 TEM Otoyolu'nu kilitleyen tır kazası kamerada - Son Dakika Haber
18:13 Kadıköy Erenköy'de hırsızlık çetesine operasyon gerçekleştiren polis ekiplerine, şüpheliler ateş... - Son Dakika Haber
18:02 Son dakika: Kasım Süleymani'nin cenazesinde yaşanan izdihamda ölü sayısı 50'ye yükseldi - Son Dakika Haber
16:39 Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı ile uyumlular" sözlerinin ardından Babacan cephesinden ittifak açıklaması geldi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 18:25:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nijerya'da patlama: 30 ölü, 35 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]