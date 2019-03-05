Nijerya'da Petrol Boru Hattında Patlama: 12 Ölü, 50 Kayıp
1 saat önce
Nijerya'da bir petrol boru hattında meydana gelen patlamada 12 kişi öldü.
Nijerya
'da bir petrol boru hattında meydana gelen patlamada 12 kişi öldü. 50'den fazla kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi.
Afrikanın en büyük petrol üreticisi Nijerya'nın Bayelsa eyaletinden geçen petrol boru hattında sızıntı sonrası patlama yaşandı. Cumartesi günü yaşanan patlamada 12 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 50'den fazla kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.
Patlama ve ardından yaşanan korku dolu anlarsa amatör kameraya yansıdı. - BAYELSA
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:13 Kaynak: İHA
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