Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Petrol Boru Hattında Patlama: 12 Ölü, 50 Kayıp

Nijerya'da Petrol Boru Hattında Patlama: 12 Ölü, 50 Kayıp

1 saat önce

Nijerya'da bir petrol boru hattında meydana gelen patlamada 12 kişi öldü.

Nijerya'da Petrol Boru Hattında Patlama: 12 Ölü, 50 Kayıp, System.String[]
Nijerya'da bir petrol boru hattında meydana gelen patlamada 12 kişi öldü. 50'den fazla kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi.

Afrikanın en büyük petrol üreticisi Nijerya'nın Bayelsa eyaletinden geçen petrol boru hattında sızıntı sonrası patlama yaşandı. Cumartesi günü yaşanan patlamada 12 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 50'den fazla kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Patlama ve ardından yaşanan korku dolu anlarsa amatör kameraya yansıdı. - BAYELSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:13 Kaynak: İHA

Nijerya, Güncel
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