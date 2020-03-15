Nijerya'da petrol boru hattında patlama: 15 ölü - Son Dakika
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Nijerya'da petrol boru hattında patlama: 15 ölü

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos eyaletinde, petrol boru hattında meydana gelen patlamada en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da petrol boru hattında patlama: 15 ölü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos eyaletinde, petrol boru hattında meydana gelen patlamada en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü Ibrahim Farinloye, yaptığı açıklamada, Abule Ado bölgesinde petrol boru hattında patlama meydana geldiğini bildirdi.

Patlamada aralarında kiliseden dönen 3 çocuğun da bulunduğu 15 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Farinloye, çok sayıda kişinin ise yaralandığını ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.

Farinloye, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, yaklaşık 50 evin de patlama sonrasında alevler arasında kalarak kül olduğunu dile getirdi.

Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin gönderildiğini belirten Farinloye, patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 08:52 Kaynak: AA
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