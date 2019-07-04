Nijerya'da petrol boru hattında patlama! 2 ölü
2 saat önce
Nijerya'nın Lagos şehrindeki petrol boru hattının patlaması sonucunda çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:55 Kaynak: İHA
Nijerya'da petrol boru hattındaki patlamanın ardından çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın Lagos şehrinde petrol boru hattında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangın, Lagos şehrindeki Ijegun bölgesinde bulunan devlete ait petrol boru hattında meydana geldi. Yangını bölgedeki petrol hırsızlarının çıkarmış olabileceği belirtiliyor.
33 BİN LİTRE PETROL HORTUMLANDI Hükümet
33 bin litrelik petrolün hortumlandığını belirtti. Aynı şekilde ikinci tankere dolum yaparken hırsızların güvenlik güçleri tarafından yakalandığı ve güvenlik güçlerine yakalanmamak için yere dökülen petrolü ateşe verdikleri belirtildi.
Muğla'da çiftlik sahibine dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandı
Babasının öldürdüğü Gülnur'u annesi anlattı, salondakiler gözyaşlarına boğuldu
"Parayı değil seni istiyorum" deyip tecavüze kalkışan sapığın ifadesi ortaya çıktı
Sokak ortasındaki boş tabut korkuttu!