Son Dakika Haberleri: Nijerya'da petrol boru hattında patlama! 2 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Nijerya'da petrol boru hattında patlama! 2 ölü

2 saat önce

Nijerya'nın Lagos şehrindeki petrol boru hattının patlaması sonucunda çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da petrol boru hattında patlama! 2 ölü, System.String[]

Nijerya'da petrol boru hattındaki patlamanın ardından çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Lagos şehrinde petrol boru hattında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangın, Lagos şehrindeki Ijegun bölgesinde bulunan devlete ait petrol boru hattında meydana geldi. Yangını bölgedeki petrol hırsızlarının çıkarmış olabileceği belirtiliyor.

33 BİN LİTRE PETROL HORTUMLANDI

Hükümet 33 bin litrelik petrolün hortumlandığını belirtti. Aynı şekilde ikinci tankere dolum yaparken hırsızların güvenlik güçleri tarafından yakalandığı ve güvenlik güçlerine yakalanmamak için yere dökülen petrolü ateşe verdikleri belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:55 Kaynak: İHA
Nijerya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muğla'da çiftlik sahibine dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandı Babasının öldürdüğü Gülnur'u annesi anlattı, salondakiler gözyaşlarına boğuldu "Parayı değil seni istiyorum" deyip tecavüze kalkışan sapığın ifadesi ortaya çıktı Sokak ortasındaki boş tabut korkuttu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 17:03:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da petrol boru hattında patlama! 2 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]