Son Dakika Haberleri: - Nijerya'da Petrol Boru Hattında Patlama: 2 Ölü
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- Nijerya'da Petrol Boru Hattında Patlama: 2 Ölü

9 dakika önce

- Nijerya'da petrol boru hattında patlama: 2 ölüLAGOS - Nijerya'da petrol boru hattındaki patlamanın ardından çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

- Nijerya'da petrol boru hattında patlama: 2 ölü
LAGOS - Nijerya'da petrol boru hattındaki patlamanın ardından çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın Lagos şehrinde petrol boru hattında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangın, Lagos şehrindeki Ijegun bölgesinde bulunan devlete ait petrol boru hattında meydana geldi. Yangını bölgedeki petrol hırsızlarının çıkarmış olabileceği belirtiliyor. Hükümet 33 bin litrelik petrolün hortumlandığını belirtti. Aynı şekilde ikinci tankere dolum yaparken hırsızların güvenlik güçleri tarafından yakalandığı ve güvenlik güçlerine yakalanmamak için yere dökülen petrolü ateşe verdikleri belirtildi.
- Nijerya'da Petrol Boru Hattında Patlama: 2 Ölü
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:18 Kaynak: İHA
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