Nijerya'da petrol boru hattında patlama: 7 ölü - Son Dakika

Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin gönderildiğini belirten Kennie Obateru, patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

Obateru, patlamada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Sözcüsü Kennie Obateru, yaptığı yazılı açıklamada, Benin Nehri'ndeki Gbetiokun bölgesindeki petrol boru hattında patlama meydana geldiğini bildirdi.

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