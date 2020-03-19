Nijerya'da petrol boru hattındaki patlama 276 bin kişiyi yerinden etti - Son Dakika
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Nijerya'da petrol boru hattındaki patlama 276 bin kişiyi yerinden etti

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos eyaletinde, petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle 276 bin kişi yerinden oldu.

Nijerya'da petrol boru hattındaki patlama 276 bin kişiyi yerinden etti, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos eyaletinde, petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle 276 bin kişi yerinden oldu.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının Lagos Koordinatörü Olufemi Oke-Osanyintolu, ziyaret ettiği olay bölgesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Hafta sonu Abule Ado bölgesinde petrol boru hattında meydana gelen patlamanın 276 bin kişiyi yerinden ettiğini belirten Oke-Osanyintolu, Lagos hükümetinin yerinden edilen kişiler için Igando bölgesinde kamp kurduğunu söyledi.

Oke-Osanyintolu, patlama nedeniyle 170 bina ve çok sayıda ibadethanenin zarar gördüğünü, yaklaşık 50 aracın da kül olduğunu kaydetti.

Lagos eyaletinde hafta sonu petrol boru hattında meydana gelen patlamada 23 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:38 Kaynak: AA

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