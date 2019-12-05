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Nijerya'da petrol gemisine korsan saldırı: Kaçırılan 19 kişiden 1'i Türk
6 saat önce
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da korsanların saldırısına uğrayan Hong Kong bandralı gemide görevli mürettebattan 19'unu kaçırıldı. Kaçırılan 19 kişiden 1'i Türk vatandaşı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da korsanların saldırısına uğrayan Hong Kong bandralı bir petrol tankerinde görevli mürettebattan 19'unu kaçırıldı.
Gemiyi işleten şirketin açıklamasında, saldırının 3 Aralık günü Bonny Adasına 77 deniz mili mesafede gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:58
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