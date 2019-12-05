Son Dakika Haberleri: Nijerya'da petrol gemisine korsan saldırı: Kaçırılan 19 kişiden 1'i Türk
Son Dakika Dünya Nijerya'da petrol gemisine korsan saldırı: Kaçırılan 19 kişiden 1'i Türk - Son Dakika Dünya

Nijerya'da petrol gemisine korsan saldırı: Kaçırılan 19 kişiden 1'i Türk

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da korsanların saldırısına uğrayan Hong Kong bandralı gemide görevli mürettebattan 19'unu kaçırıldı. Kaçırılan 19 kişiden 1'i Türk vatandaşı

Nijerya'da petrol gemisine korsan saldırı: Kaçırılan 19 kişiden 1'i Türk, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da korsanların saldırısına uğrayan Hong Kong bandralı bir petrol tankerinde görevli mürettebattan 19'unu kaçırıldı.


Gemiyi işleten şirketin açıklamasında, saldırının 3 Aralık günü Bonny Adasına 77 deniz mili mesafede gerçekleşti.

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Hong Kong, Nijerya, Afrika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:58 
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