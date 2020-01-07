Nijerya'da petrol hırsızlığı ve sabotajların geçen yılki maliyeti 2,75 milyar dolar - Son Dakika
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Nijerya'da petrol hırsızlığı ve sabotajların geçen yılki maliyeti 2,75 milyar dolar

6 saat önce

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya, geçen yıl petrol boru hatlarına saldırılar ve petrol hırsızlığı nedeniyle 2,75 milyar dolar kaybetti.

Nijerya'da petrol hırsızlığı ve sabotajların geçen yılki maliyeti 2,75 milyar dolar, System.String[]

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya, geçen yıl petrol boru hatlarına saldırılar ve petrol hırsızlığı nedeniyle 2,75 milyar dolar kaybetti.

Petrol ve Enerji Sektörü Refah Girişimi verilerine göre, Nijerya'da geçen yıl petrol boru hatlarına düzenlenen saldırılar ve petrol hırsızlığının ülke ekonomisine faturası 2,75 milyar dolar oldu.

Petrol boru hatlarına yönelik saldırıların ayrıca çevre kirliliğine neden olarak doğaya da zarar verdiği vurgulandı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'ye petrol tesislerine saldırı ve hırsızlığı önlemek için acil önlem alması çağrısı yapıldı.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ıncı sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların enerji altyapısına sabotajları, bölgedeki çatışmalar ve insan kaçırma gibi olaylar nedeniyle Nijerya'nın günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapsa da en az 500 bin varillik kapasitesini kullanamadığı belirtiliyor.

Nijerya Endüstriyel Şeffaflık Girişimi (NEITI), petrol ve akaryakıt hırsızlığı nedeniyle, ülke ekonomisinin 10 yılda 41,9 milyar dolar zarara uğradığını açıklamıştı.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:58 Kaynak: AA
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