Nijerya'da petrol hırsızlığının geçen yılki maliyeti yaklaşık 750 milyon dolar - Son Dakika
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Nijerya'da petrol hırsızlığının geçen yılki maliyeti yaklaşık 750 milyon dolar

6 saat önce

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya, geçen yıl, petrol hırsızlığı nedeniyle yaklaşık 750 milyon dolar (2,75 milyar Nijerya nairası) zarar etti.

Nijerya'da petrol hırsızlığının geçen yılki maliyeti yaklaşık 750 milyon dolar, System.String[]

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya, geçen yıl, petrol hırsızlığı nedeniyle yaklaşık 750 milyon dolar (2,75 milyar Nijerya nairası) zarar etti.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Genel Müdürü Malam Mele Kyari, gazetecilere yaptığı açıklamada, petrol çıkarılan bölgelerde artan korsancılık, adam kaçırma ve petrol hırsızlığı gibi olayların ülke ekonomisini kötü etkilediğini belirtti.

Kyari, ülkenin sadece 2019'da petrol hırsızlığı nedeniyle 750 milyon dolar kaybettiğini açıkladı.

Bölgedeki petrol hırsızlığının arkasında ülke ekonomisine zarar vermek isteyenler olduğunun altını çizen Kyari, hükümetin bu bölgelerde önlem almaya başladığını kaydetti.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş 37 milyar varil petrol rezervi, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların enerji altyapısına sabotajları, bölgedeki çatışmalar ve insan kaçırma gibi olaylar nedeniyle Nijerya'nın, günlük 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretim kapasitesine rağmen en az 500 bin varillik kapasitesini kullanamadığı belirtiliyor.

Nijerya Endüstriyel Şeffaflık Girişimi (NEITI), petrol ve akaryakıt hırsızlığı nedeniyle, ülke ekonomisinin 10 yılda 41,9 milyar dolar zarara uğradığını açıklamıştı.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:56 Kaynak: AA
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