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Nijerya'da petrol hırsızlığının maliyeti yılda 4 milyar dolar - Son Dakika

Nijerya'da petrol hırsızlığının maliyeti yılda 4 milyar dolar

04.02.2022 02:33
Nijerya'da petrol hırsızlığının maliyeti yılda 4 milyar dolar

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, petrol hırsızlığı nedeniyle yılda 4 milyar dolar zarar edildiği bildirildi.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, petrol hırsızlığı nedeniyle yılda 4 milyar dolar zarar edildiği bildirildi.

Nijerya Petrol Üretim Düzenleme Komisyonu (NUPRC) Başkanı Gbenga Komolafe, yaptığı açıklamada, ülkenin Niger Delta bölgesini çaprazlayan boru hatlarını yasa dışı olarak kullanan suçlular nedeniyle günde 150 bin varil petrol kaybettiğini belirtti.

Komolafe, mevcut fiyatlarla ülkenin yılda yaklaşık 4 milyar dolar zarar ettiğini bildirdi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari yönetiminin, yasadışı faaliyeti durdurmaya yönelik önlemleri onayladığını aktaran Komolafe, yakında yasa dışı olaylara son verileceğini söyledi.

Komolafe, mevcut günlük petrol üretim kapasitesini 3 milyon varile çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke

Tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

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Togo Cumhuriyeti, Nijerya, Petrol, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da petrol hırsızlığının maliyeti yılda 4 milyar dolar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da petrol hırsızlığının maliyeti yılda 4 milyar dolar - Son Dakika
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