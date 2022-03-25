Nijerya'da petrol hırsızlığının tutarı 13 ayda 3,27 milyar dolar - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'da petrol hırsızlığının tutarı 13 ayda 3,27 milyar dolar

25.03.2022 17:59
Nijerya'da petrol hırsızlığının tutarı 13 ayda 3,27 milyar dolar

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, 13 aydaki petrol hırsızlığının tutarının 3,27 milyar dolar olabileceği bildirildi.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, 13 aydaki petrol hırsızlığının tutarının 3,27 milyar dolar olabileceği bildirildi.

Nijerya Petrol Üretim Düzenleme Komisyonu (NUPRC) Başkanı Gbenga Komolafe, yaptığı açıklamada, ülkede büyük petrol hırsızlığının yaşandığını ve bunu bir "felaket" olduğunu belirtti.

Komolafe, ülkede Ocak 2021-Şubat 2022'ye kadar petrol hırsızlığının zararı 3,27 milyar dolar olabileceğini kaydetti.

Petrol hırsızlığının, Nijerya'nın dövize ihtiyaç duyduğu bir dönemde yatırım için caydırıcı olmaya devam ettiğini işaret eden Komolafe, hükümetin bu sorununa son vermeye kararlı olduğunu vurguladı.

Nijerya deniz kuvvetleri, ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Delta eyaletinde yasa dışı faaliyet gösteren 49 petrol rafinerisi imha etmişti

Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke

Tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

YORUMLAR
500
Brent petrolün varil fiyatı 119,44 dolar Brent petrolün varil fiyatı 119,44 dolar Nijerya'da yasa dışı faaliyet gösteren 49 petrol rafinerisi imha edildi Nijerya'da yasa dışı faaliyet gösteren 49 petrol rafinerisi imha edildi

Togo Cumhuriyeti, Nijerya, Petrol, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da petrol hırsızlığının tutarı 13 ayda 3,27 milyar dolar - Son Dakika


Son Dakika
18:00 Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılıyor!
17:59 Altının kilogram fiyatı 928 bin 350 liraya çıktı
17:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete gelin dedik, Bay Kemal gelmedi.
17:31 Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!
17:15 Son Dakika: Rusya savaşın 30. gününde kayıplarını açıkladı: 1351 asker öldü, 3 bin 825 asker yaralı
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
16:47 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki operasyonun birinci etabı tamamlandı
16:36 AK Partili Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye tepkisi dinmiyor!
16:30 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kucaklaşmadığımız kesimlerle kucaklaşmak istiyoruz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 18:07:39. #1.12#
SON DAKİKA: Nijerya'da petrol hırsızlığının tutarı 13 ayda 3,27 milyar dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement