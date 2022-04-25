Nijerya'da petrol rafinerisindeki patlamada ölenler toplu mezara gömülecek - Son Dakika

Nijerya'nın güneyinde 22 Nisan'da yasa dışı petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler toplu mezarda defnedilecek.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Operasyon Müdürü Ifeanyi Nnaji, patlamada ölenlerin İmo eyaletinde toplu mezarda defnedileceğini belirtti.

Nnaji, son olarak bir hamile kadının cesedine ulaşıldığını, böylece patlamada yaşamanın yitirenlerin sayısının 110'a çıktığını söyledi.

Patlamayı korkunç olarak nitelendiren Nnaji, kurbanların kömürleşmiş kalıntılarının toplandığını ve bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, bölgede yaşanan olayı "facia ve ulusal felaket" olarak nitelendirmişti.

Ülkenin güneyinde Rivers ve İmo eyaletlerinin sınırında 22 Nisan gece saatlerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.