Nijerya'da Petrol Rafinerisindeki Patlamada Can Kaybı 110'a Çıktı - Son Dakika
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Nijerya'da Petrol Rafinerisindeki Patlamada Can Kaybı 110'a Çıktı

26.04.2022 18:42
Nijerya'da Petrol Rafinerisindeki Patlamada Can Kaybı 110'a Çıktı

İMO, 26 Nisan (Xinhua) -- Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde bulunan yasadışı bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamanın ardından olay yeri görülüyor, 24 Nisan 2022.

İMO, 26 Nisan (Xinhua) -- Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde bulunan yasadışı bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamanın ardından olay yeri görülüyor, 24 Nisan 2022. Nijerya'da yerel yetkililer Pazartesi günü, ülkenin güneyindeki İmo eyaletinde bulunan yasadışı bir petrol rafinerisinde geçen Cuma günü meydana gelen patlamanın ardından can kaybının 110'a çıktığını bildirdi. (Fotoğraf: Lanre Agbabiaka/Xinhua)

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İnşaat Mühendisleri Odası, Nijerya, Petrol, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Nijerya'da Petrol Rafinerisindeki Patlamada Can Kaybı 110'a Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da Petrol Rafinerisindeki Patlamada Can Kaybı 110'a Çıktı - Son Dakika
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