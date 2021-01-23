Nijerya'da petrol tankeri patladı: 4 ölü - Son Dakika

Nijerya'da petrol tankeri patladı: 4 ölü
23.01.2021 20:32
Nijerya'da bir petrol tankerinin patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.
Nijerya'da bir petrol tankerinin patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.
Nijerya'nın güneyinde bulunan benzin istasyonunda bir petrol tankeri patladı. Ülkenin Delta bölgesi Valisi Ifeanyi Okowa, patlamanın tankerin istasyonda yakıt boşalttığı sırada meydana geldiğini söyledi. Okowa, tankerin patlaması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını bildirdi. Hayatını kaybedenlerden 3'ünün çocuk, 1'inin ise kadın olduğu açıklandı.
(Hamad Alnajjar/İHA)
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