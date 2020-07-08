Nijerya'da petrol tesisinde patlama: 7 ölü - Son Dakika

Nijerya'da petrol tesisinde patlama: 7 ölü
Nijerya'nın güneyinde yer alan petrol tesisi sahasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın güneyinde yer alan petrol tesisi sahasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın güneyindeki Nijer Deltası bölgesindeki yer alan Gbetiokun petrol sahasında patlama meydana geldi. Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) tarafından yapılan açıklamada, patlama sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 23:17 Kaynak: İHA
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