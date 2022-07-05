Nijerya'da polis ile çıkan çatışmada 9 silahlı çete üyesi öldü

Nijerya'nın Plateau eyaletinde yerel polis ile çıkan çatışmada 9 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, polis, Plateau eyaletine bağlı Zak bölgesinde silahlı çete üyelerinin saldırısını engelledi.
Saldırının ardından çıkan çatışmada 9 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi, 3 polis de yaşamını yitirdi.
Ülkede silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
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