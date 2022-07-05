Nijerya'da polis ile çıkan çatışmada 9 silahlı çete üyesi öldü - Son Dakika
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Nijerya'da polis ile çıkan çatışmada 9 silahlı çete üyesi öldü

05.07.2022 15:07
Nijerya'da polis ile çıkan çatışmada 9 silahlı çete üyesi öldü

Nijerya'nın Plateau eyaletinde yerel polis ile çıkan çatışmada 9 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde yerel polis ile çıkan çatışmada 9 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, polis, Plateau eyaletine bağlı Zak bölgesinde silahlı çete üyelerinin saldırısını engelledi.

Saldırının ardından çıkan çatışmada 9 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi, 3 polis de yaşamını yitirdi.

Ülkede silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

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Kaynak: AA

Plateau, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da polis ile çıkan çatışmada 9 silahlı çete üyesi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Nijerya'da polis ile çıkan çatışmada 9 silahlı çete üyesi öldü - Son Dakika
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