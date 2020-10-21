Nijerya'da polis şiddeti karşıtı protestolarda otobüs terminali ateşe verildi - Son Dakika

Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibi'ne karşı devam eden protesto gösterileri sırasında Lagos'taki protestolarda, otobüs terminali ateşe verildi. Polis ile göstericiler arasında yaşanan arbedelerde bir kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı devam eden protesto gösterileri sırasında Lagos'ta bir otobüs terminali ateşe verildi. Yangının bölgedeki bir kaç eve sıçradığı ifade edildi. Olayda otobüs terminalinin bulunduğu binadan çıkan siyah dumanın gökyüzünü kapladı. Polis ile göstericiler arasında yaşanan arbedelerde bir kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı ifade edildi.

PROTESTOLAR TÜM ÜLKEYE YAYILDI

Nijerya'nın Delta eyaletinde iki hafta önce, bir gencin SARS tarafından öldürülmesi ile sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler, ülke geneline yayıldı.

200 MAHKUM FİRAR ETMİŞTİ

Öte yandan, Edo eyaletinde de dün protestocuların bir cezaevine düzenlediği baskında yaklaşık 200 mahkum firar etmişti. Ülkede devam eden protesto eylemlerinde, dün erken saatlerde farklı bölgelerde askerler konuşlandırılırken Edo ve Osun gibi eyaletlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.