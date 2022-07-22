Nijerya'da polis ve sivillere saldırı: 17 ölü - Son Dakika
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Nijerya'da polis ve sivillere saldırı: 17 ölü

22.07.2022 10:34
Nijerya'da polis ve sivillere saldırı: 17 ölü

Nijerya'da polis merkezine ve sivillere yönelik düzenlenen ayrı saldırılarda 5'i polis toplam 17 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Nijerya'da polis merkezine ve sivillere yönelik düzenlenen ayrı saldırılarda 5'i polis toplam 17 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Nijerya'nın kuzeyindeki Katsina eyaletinde silahlı saldırganlar polisi hedef aldı. Polis sözcüsü Gambo Isah saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, yaklaşık 300 kişiden oluşan motosikletli bir grubun Kankara bölgesindeki Gatakawa köyü yakınlarındaki bir karakola saldırı düzenlediğini belirtti. Polislerin saldırganların köye baskın düzenlemesini önlemeye çalıştığını kaydeden Isah, çıkan çatışmada 5 polisin hayatını kaybettiğini 3 sivilin de öldürüldüğünü söyledi.

Yerel yetkili Musa Ado ise yaptığı açıklamada Faskari bölgesindeki 4 köye aynı çete tarafından saldırı düzenlendiğini ifade etti. Ado, Salı ve Çarşamba günleri arasında düzenlenen saldırılarda en az 9 kişinin öldüğünü, saldırganların hayvanları çaldığını ve evleri yağmaladığını kaydetti. - ABUJA

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Kaynak: İHA

Nijerya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nijerya'da polis ve sivillere saldırı: 17 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da polis ve sivillere saldırı: 17 ölü - Son Dakika
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