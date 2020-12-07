Nijerya'da polisleri taşıyan tekne alabora oldu: 6 ölü - Son Dakika

Nijerya'da polisleri taşıyan tekne alabora oldu: 6 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bayelsa eyaletinde polisleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bayelsa eyaletinde polisleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Bayelsa Eyelati Polis Sözcüsü Asinmi Butswat, yaptığı açıklamada, Yenagoa bölgesindeki Oporoma Gölü'nde 11 polisi taşıyan teknenin alabora olduğunu belirtti. Butswat, olayın ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında 6 polisin cesedini ulaşıldığını kaydetti. Bölgede, diğer yolcuları bulmak için arama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Butswat, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

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