Nijerya'da protestolar: 'Askerler' Lagos'ta göstericilere ateş açtı - Son Dakika
BBC

Nijerya'da protestolar: 'Askerler' Lagos'ta göstericilere ateş açtı

21.10.2020 04:27
Nijerya'da protestolar: 'Askerler' Lagos'ta göstericilere ateş açtı, System.String[]

Nijerya'da polis şiddetine karşı başlayan ve yaklaşık 2 haftadır süren protestolarda, ülkenin en büyük kenti Lagos'ta göstericilere ateş açıldı.

Nijerya'da polis şiddetine karşı başlayan ve yaklaşık 2 haftadır süren protestolarda, ülkenin en büyük kenti Lagos'ta göstericilere ateş açıldı.

BBC'ye bilgi veren görgü bir görgü tanığı, askerlerin göstericilere ateş açması sonrası en az 20 ceset ve 50 yaralı gördüğünü söyledi.

Uluslararası Af Örgütü de (Amnesty International) göstericilere ateş açıldığını ve ölümleri teyit eden kanıtlara ulaştıklarını belirtti.

Yetkililer göstericilere ateş açılmasıyla ilgili soruşturma başlatma sözü verdi.

Nijerya ordusu ise resmi Twitter hesabından askerlerin ateş açtığına dair haberlerin görsellerini "yalan haber" ifadesiyle paylaştı.

Lagos ve diğer bölgelerde, 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Nijerya'da protestolar, polis bünyesinde kurulan Özel Hırsızlıkla Mücadele biriminin (Sars) insan hakları ihlalleri yaptığı gerekçesiyle, 7 Ekim'de başlamıştı. Birim daha sonra feshedildi ancak polis şiddetine yönelik protestolar dinmedi.

Ateş açılması hakkında neler biliniyor?

Görgü tanıkları, salı akşamı Lagos'un zengin Lekki bölgesinde üniformalı kişilerin göstericilere ateş açtığını belirtiyor.

BBC Nijerya Muhabiri Nayeni Jones da ateş açılmadan önce silahlı askerlerin protesto alanını kordon altına alırken görüldüğünü bildirdi.

BBC'ye konuşan bir görgü tanığı "Tam olarak 18.45'te askerler geldi ve bize, barışçıl göstericilere ateş etmeye başladı. Doğrudan bize doğru geliyorlardı. Büyük bir kaos vardı. Yanımdaki biri vuruldu ve o an orada öldü. Büyük bir kargaşa vardı, bize durmadan ateş ettiler. Yaklaşık 1-1,5 saat sürdü. Sonunda askerler gelip cesetleri topladı" dedi.

Görgü tanığı askerlerin oluşturduğu barikat nedeniyle ambulansların bölgeye ulaşamadığını da ekledi.

Olay yerinde bulunan göstericiler, ateş açılması öncesi bölgedeki güvenlik kameraları ve sokak ışıklarının da söküldüğünü aktardı.

Uluslararası Af Örgütü Nijerya ofisi Twitter'dan yaptığı açıklamada 'protestocuların ölümüne neden olan aşırı güç kullanımına dair güvenilir ancak rahatsız edici kanıtlara ulaştıklarını' ifade etti.

Lagos valiliği sözcüsü Gboyega Akosile ise "Protestoların arkasına sığınarak kargaşa yaratmaya çalışan suçluları durdurmaya yönelik 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilanı sonrasında, Lekki Toll Plaza yakınında ateş açıldığı haberleri geliyor" açıklamasını yaptı.

Olaylar nasıl başladı?

Protestolar yaklaşık 2 hafta önce, polis bünyesindeki Sars biriminin hukuksuz tutuklama, saldırı ve ateş açma gibi eylemleri nedeniyle feshedilmesi çağrılarıyla başladı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, 11Ekim'de Sars birimini kapattı.

Ancak göstericiler güvenlik güçlerinde başka değişiklikler ve ülke yönetiminde reformlar yapılması talebiyle sokakları terk etmedi.

Nijerya'da protestolar: 'Askerler' Lagos'ta göstericilere ateş açtı

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Son Dakika Dünya Nijerya'da protestolar: 'Askerler' Lagos'ta göstericilere ateş açtı - Son Dakika Dünya

BBC
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