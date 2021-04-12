Nijerya'da ramazan hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Batı Afrika'nın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesi olan Nijerya'da ramazan için son hazırlıklar tamamlandı.

Ülkede Müslümanların yoğun olduğu Kano eyaletindeki Alhlu-Sunna Wal-Jama'a liderlerinden Ustaz Ali Yunus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, huzur ve bereket ayı ramazan için son hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Yunus, bu akşamdan itibaren ayı gözlemeye başlayacaklarını, aynı gün içerisinde "hilal" görülürse sabahına oruca niyet edeceklerini söyledi.

Geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ramazan ayının sade geçtiğini anımsatan Yunus, bu sene Kovid-19 tedbirleri alınarak çeşitli ramazan faaliyetleri yapılacağını ifade etti.

Yunus, ramazan ayının birinci gününden son gününe kadar ülkenin çeşitli yerlerinde sohbet, Kur'an tilavetleri, tefsir, son 10 gün içinde de teheccüd ve itikaf gibi programların yapılacağını kaydetti.

Ramazanda paylaşmanın önemini de değinen Yunus, eyaletteki merkez camide her gün toplu iftar yapılacağını aktardı.

Yaklaşık 200 milyonluk nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya, Batı Afrika'nın en kalabalık Müslüman nüfusunu barındırıyor. Ülkede nüfusun yarısından fazlasını Müslümanlar oluşturuyor.