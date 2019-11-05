Son Dakika Haberleri: Nijerya'da rehabilitasyon merkezinde tutulan 259 kişi kurtarıldı
Son Dakika Dünya Nijerya'da rehabilitasyon merkezinde tutulan 259 kişi kurtarıldı

Nijerya'da rehabilitasyon merkezinde tutulan 259 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Nijerya polisi bir rehabilitasyon merkezinde tutulan 259 kişiyi kurtardığını açıkladı. Polis sözcüsü Fadeyi Olugbenga, ülkenin güneyindeki Ibadan kentinde bir rehabilitasyon merkezinde tutulan 259 kişinin serbest bırakıldığını söyledi.

Nijerya'da rehabilitasyon merkezinde tutulan 259 kişi kurtarıldı, System.String[]

Nijerya polisi bir rehabilitasyon merkezinde tutulan 259 kişiyi kurtardığını açıkladı. Polis sözcüsü Fadeyi Olugbenga, ülkenin güneyindeki Ibadan kentinde bir rehabilitasyon merkezinde tutulan 259 kişinin serbest bırakıldığını söyledi.


Sözcü Olugbenga ayrıca içeride 'kitlenen' kişilerin ayaklarının zincirle bağlandığını aktardı.

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Nijerya, Sözcü, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:58 
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